Forçou mulher a confessar que era estrela de filmes porno e acabou na cadeia

Fantasiou que a mulher o traía com o seu irmão (cunhado dela) e começou a espancá-la para que assumisse a falsa relação. Sempre que a vítima negava, o arguido, de 42 anos, apertava-lhe o pescoço com as duas mãos ou ameaçava-a de morte com um x-ato. Mostrava-lhe ainda filmes pornográficos com o tema ‘cunhados’ e forçava-a a assumir que era ela a protagonista. Esta quarta-feira, o Tribunal de S. João Novo, Porto, condenou-o a quatro anos e quatro meses de prisão efetiva por dois crimes de violência doméstica agravada."Esta foi uma cisma que o senhor desenvolveu e que alimentava. Era uma verdadeira obsessão quando a instava a confessar que a relação existia", disse o juiz Pedro Brito, na leitura do acórdão.O arguido, que está em prisão preventiva, já tem um longo cadastro criminal. Anteriormente, já cumpriu três períodos de reclusão por falsificação, sequestro, recetação, burla e uma violação cometida na cadeia. "Tem uma panóplia de crimes invejável, mas no mau sentido, é claro. Até preso comete crimes", frisou o magistrado.O arguido foi condenado pelos dois crimes cometidos contra a mulher e uma filha. Estava ainda acusado de maus-tratos aos outros dois filhos menores, mas foi ilibado. "O senhor alimentou falsamente a esperança de que ia sair em liberdade. Tem uma dependência severa de cocaína e precisa de se tratar. A sua mulher está fragilizada. Ninguém merece ser tratado desta forma", salientou o juiz. O agressor sempre negou os crimes.