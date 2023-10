PSP exibe 'bomba' com 350 Cv na feira 'Segurex'

A principal atração do stand da PSP na feira de segurança ‘Segurex’, que decorre na FIL, em Lisboa, é um Ford Mustang V8.A viatura, com 10 anos de matrícula, atinge os 315 CV de potência, o que lhe dá uma velocidade máxima de 250 quilómetros. Consome 13,8 litros aos 100 km/h.O CM sabe que se trata de uma viatura apreendida judicialmente, e que reverteu para a PSP.Recorde-se que já o mesmo tinha acontecido com o potente Audi R8, atualmente ao serviço do Comando Metropolitano de Lisboa. Esta viatura foi apreendida a um traficante de droga, depois de ter pertencido ao atual futebolista do Benfica, o argentino Angel Di Maria.À semelhança da ‘bomba’ do ex-benfiquista, o Ford Mustang V8 vai ser entregue ao Comando da PSP da capital.Apesar de estar caraterizado com o logótipo do Trânsito, poderá ser usado ainda em eventos como exposições ou feiras.