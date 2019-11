Fortaleza de Sagres tem arriba em risco

Uma arriba contígua ao baluarte poente da Fortaleza de Sagres apresenta sinais de instabilidade, pelo que vai ter de ser realizada um intervenção de consolidação por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). A fortaleza é o monumento mais visitado de toda a região algarvia.Segundo apurou ojunto da APA, foi detetada uma "falha" e "um bloco instável" na arriba que "pode pôr em causa, a médio prazo, a estabilidade do muro da fortaleza". A situação foi detetada pela Direção Regional de Cultura do Algarve, entidade que gere o monumento, e foi depois confirmada por técnicos da APA.A intervenção de estabilização da arriba foi candidatada a fundos comunitários, através do POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. A operação obteve aprovação no mês passado, representando um investimento de cerca de 166 mil euros, verba que vai ser comparticipada a 75% pelos fundos europeus.Na candidatura apresentada pela APA é referido que "o agravamento da situação, identificado pela Direção Regional de Cultura do Algarve, e o facto de se tratar de monumento com elevada visitação, torna premente a intervenção". Os trabalhos de estabilização deverão ser realizados até ao final do próximo ano, segundo consta da calendarização aprovada pelo POSEUR.Ao que apurou o, a Fortaleza de Sagres registou no ano passado o número recorde de 443 571 visitantes.