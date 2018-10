Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Foto de ladrões de idosos coloca polícias contra ministro

Eduardo Cabrita considerou “inaceitável” a divulgação da foto dos ladrões detidos.

Por Miguel Curado | 08:33

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, considerou "inaceitável" a divulgação das fotos dos gémeos Emanuel e Fernando Santos, e do sobrinho, Hugo Saraiva, após a detenção pela PSP, na sexta-feira, no parque de campismo de Medas, Gondomar. O governante mandou abrir um inquérito, a decorrer em paralelo ao que já tinha sido lançado para apurar a falha de segurança que levou à fuga dos três assaltantes de idosos, do Tribunal de Instrução Criminal do Porto.



Para Eduardo Cabrita, "a PSP é uma polícia de liberdades", pelo que a "circulação destas imagens não é admissível". A PSP, por seu turno, já tinha anunciado que também está a investigar a mesma divulgação.



Estas reações levaram vários sindicatos desta força de segurança a reagir. O Sindicato Vertical das Carreiras Policiais (SVCP) chegou mesmo a considerar, no Facebook, que estas declarações "fazem parte de uma campanha para denegrir a imagem da PSP".



O SVCP avançou com uma montagem de fotografias em que, ao lado de Eduardo Cabrita, aparecem imagens de idosos espancados no estrangeiro. Entretanto, os três assaltantes vão ser transferidos da cadeia de Custoias, no Porto, para a prisão de alta segurança de Monsanto, Lisboa.