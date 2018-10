Sindicato da PSP reage a indignação do ministro com imagens de idosos agredidos

O Sindicato Vertical de Carreiras da Polícia reagiu às notícias da indignação do ministro da Administração Interna com uma publicação no Facebook dirigida "a todos" os que se indignaram com a divulgação das fotografias dos fugitivos.



Este sindicato republicou uma montagem que anda a circular na Internet com três idosos com marcas de agressões ao lado de Eduardo Cabrita com referência ao facto de o ministro ter afirmado que a divulgação das fotos dos três homens que fugiram do tribunal do Porto era "absolutamente inaceitável". A acompanhar a montagem, lê-se: "Por favor, Sr. Ministro do MAI, senhores da Amnistia Internacional, Sr.ª Câncio e todos os demais....indignem-se".









Na manhã deste sábado, a mesma página de Facebook já tinha publicado um comunicado a falar da polémica indicando que este era um "não caso".



O SVCP manifestou-se contra "todos os que alimentam a 'campanha' contra a PSP e os seus profissionais, perfilaram-se, como lobos famintos numa alcateia para se 'banquetearem com os despojos'".



"Para trás e esquecidos ficaram 8 meses de trabalho árduo, no qual os agentes envolvidos se entregaram de alma, coração e corpo. Deixaram para trás família e amigos, abnegadamente com o único escopo de devolver tranquilidade e sossego às vítimas e à população", escreveram.



O Sindicato toma ainda a posição de divulgar outra vez as imagens da detenção dos três cadastradados no momento em que foram detidos "mesmo que não gostem e podem ficar indignados faz favor".



O Sindicato contesta até que a foto tenha sido partilhada por agentes poílcias: "Partiram da certeza que aquelas fotos (da detenção) foram tiradas/recolhidas e partilhadas por POLICIAS e nem tiveram a menor dúvida ou sequer questionaram se foi um popular, pois a detenção foi efetuada num local público".