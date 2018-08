Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Francês desordeiro tenta tirar arma a GNR

Jovem, de 22 anos, estava a insultar quem passava e colocava-se diante dos carros.

Por Ana Palma | 01:30

Um turista francês, de 22 anos, foi detido pela GNR de Albufeira, durante a madrugada desta quarta-feira, depois de ter causado desacatos na rua Antero de Quental, perto da zona dos bares da Oura, naquela cidade. Segundo o CM apurou, o indivíduo chegou a tentar tirar a arma a um dos militares que o tentavam acalmar.



O alerta para os desacatos foi dado cerca das 04h50. De acordo com fontes que estiveram no local, o turista, que aparentava estar "muito alterado", não só "insultava quem passava na rua" como se "punha à frente dos carros, em atitudes claramente provocatórias".



Quando os militares da GNR chegaram ao local, foram "também insultados pelo suspeito, que ainda tentou tirar a arma a um dos guardas, tendo sido imediatamente detido".



A situação foi ontem confirmada ao CM por fonte do Comando de Faro da GNR, que acrescentou que o turista francês foi transportado para o posto da GNR de Albufeira, onde ficou detido.



O suspeito, que está indiciado pelo crime de resistência e coação sobre agente da autoridade, é hoje apresentado ao tribunal, para primeiro interrogatório judicial.



Tal como o CM noticiou, cinco turistas ingleses - quatro de 33 anos e um de 30 - foram detidos em meados de julho, na baixa de Albufeira, por agressões a militares da GNR. A situação ocorreu depois de um grupo de 15 a 20 britânicos se ter envolvido em desacatos num bar.



A GNR foi recebida com ameaças e agressões pelos desordeiros.