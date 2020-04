Fuga a operação de fiscalização da PSP no Porto acaba em choque com autocarro

Uma fuga à PSP pelas ruas do Porto terminou numa colisão contra um autocarro no Campo 24 de Agosto. O condutor, de 31 anos, foi detido.O caso ocorreu pelas 17h40 de quarta-feira, quando o homem foi mandado parar numa operação de fiscalização que a PSP tinha montado na rua João Pedro Ribeiro.O homem ignorou as indicações policiais e colocou-se em fuga, percorrendo diversas ruas da Invicta, desobedecendo a regras e sinais de trânsito. Só parou quando colidiu com um autocarro e a viatura ficou incapaz de continuar a circular.Nessa altura a PSP verificou que o carro tinha sido roubado na zona da Maia e que o condutor, residente em Vila Nova de Gaia e desempregado, não tinha qualquer justificação para estar a circular.