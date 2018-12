Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fuga de ácido em contentor dentro de navio no Porto de Leixões controlada

Contentor que apresenta a fuga de ácido está ainda dentro do navio.

18:37

Uma fuga de ácido de um contentor dentro de um navio no Porto de Leixões está a ser controlada e confinada à zona do contentor "por motivos de segurança", indicou esta segunda-feira fonte da Capitania do Porto de Leixões.



O alerta da fuga de ácido ocorreu cerca das 16h00 de hoje e os Bombeiros Sapadores do Porto estão a fazer "uma avaliação da situação" com o objetivo de ver se há condições para "retirar o contentor em segurança", adiantou à Lusa Rodrigues Campos, comandante da Capitania do Porto de Leixões.



O contentor que apresenta a fuga de ácido está ainda dentro do navio e, por se tratar de um ácido, que deverá ser corrosivo, "tem de se lidar com segurança".



No local estão os Bombeiros Sapadores do Porto e Polícia Marítima.