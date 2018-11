Navio derrama ácido tóxico no mar junto ao porto de Leixões

Navio cargueiro atracou no porto de Leixões com um derrame num dos contentores.

O derrame de ácido fórmico do interior de um contentor, a bordo de um navio, obrigou à intervenção de quatro corporações de bombeiros, Polícia Marítima e uma equipa especializada em intervenções com materiais perigosos, ao longo da tarde de segunda-feira, no porto de Leixões. A substância, tóxica e solúvel em água, espalhou-se no mar.

O navio cargueiro HSL Porto da Maersk, que transportava dezenas de contentores, atracou no porto de Leixões de manhã. Segundo fonte da APDL, administração do porto de Leixões, o derrame já se tinha verificado antes da sua chegada.



Foi pelas 12h20 que chegou o alerta à Proteção Civil. "Verificou-se a libertação de gases, pelo que a APDL tomou de imediato conta da ocorrência e ativou as medidas de contingência habituais, tendo sido envolvida a Proteção Civil, de forma a acompanhar o descarregamento do contentor do navio", lê-se num comunicado enviado ao CM.



José Pedro Rodrigues, vereador da Proteção Civil, explicou esta segunda-feira que "as operações até ao momento permitem considerar que não há razão para alarme" e que não existiu perigo para a população.

Os trabalhos de contenção da fuga só ficaram concluídos pouco depois das 18h00 de segunda-feira.

depois da remoção do contentor para o cais e das embalagens que continham o produto. O ácido fórmico, que é inflamável, tem uma cor levemente avermelhada e exige manipulação cuidadosa.