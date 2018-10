Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paradas buscas no mar dos três pescadores desaparecidos ao largo de Espinho

Capitão do Porto afirmou que as buscas vão continuar na zona costeira.

Por Lusa | 10:06

As buscas no mar para tentar localizar três pescadores desaparecidos desde segunda-feira ao largo de Esmoriz, Espinho, pararam na sexta-feira, prosseguindo as operações na zona costeira.



Segundo o capitão do porto do Douro e Leixões, Rodrigues Campos, "já não é grande a probabilidade de encontrar os corpos no mar", havendo antes a expectativa de que os corpos apareçam junto à costa.



Em declarações à agência Lusa, o capitão do Porto afirmou que as buscas vão continuar na zona costeira, enquanto um navio da Marinha tentará localizar a embarcação "Mestre Silva", que naufragou na segunda-feira ao largo de Esmoriz, no concelho de Espinho.



O naufrágio da embarcação "Mestre Silva" provocou um morto, um pescador da Póvoa de Varzim, de 54 anos, enquanto três elementos estão dados como desaparecidos: um pescador de Vila do Conde, de 64 anos, e dois indonésios, de 26 e 33 anos.



Apenas um pescador foi resgatado com vida, o mestre da embarcação, Rafael Silva, de 54 anos, natural de Vila do Conde, que teve de receber assistência no hospital de Santa Maria da Feira.



José Festas, presidente da Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar, revelou, depois de conversar com o único sobrevivente, que o acidente aconteceu após uma onda atingir a embarcação.



"Disse-me que estavam todos a trabalhar quando foram surpreendidos por uma 'volta de mar', uma vaga forte que virou a embarcação.



Depois disso já não tem mais consciência do que se passou", adiantou José Festas.