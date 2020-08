Uma fuga de gás na via pública em Canidelo, Vila Nova de Gaia, obrigou, este sábado, à interrupção do trânsito na rua da Bélgica.Para além dos Sapadores Bombeiros, foram acionados para o local técnicos da empresa Portgás, que procederam à reparação da conduta.A circulação rodoviária esteve cortada enquanto se desenrolaram os trabalhos, ou seja, entre a hora do acidente, 11h45, e o final do dia. No local estiveram 20 bombeiros auxiliados por seis viaturas.