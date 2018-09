Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fuga em contramão causa dois acidentes em Vila Nova de Gaia

Jovem de 18 anos não acatou ordem de paragem da GNR na A1 e seguiu a toda a velocidade.

Por Patrícia Lima Leitão | 09:49

A perseguição encetada por uma patrulha da Brigada de Trânsito (BT) da GNR começou na A1, junto à ponte da Arrábida, em Vila Nova de Gaia, e só terminou na zona de Candal, no mesmo concelho, quando o jovem de 18 anos, sem carta e a conduzir um carro roubado, fez uma manobra de marcha-atrás, decidido a mudar de via, mas acabou por embater contra um veículo da GNR que seguia no seu encalço. Fugiu a pé e deixou para trás o amigo, menor, de 14 anos.



Tudo começou pelas 15h40, quando o automóvel circulava na faixa central da A1. Uma patrulha da BT fez sinal, tentando, inicialmente, que tomasse a faixa da direita. Como nada mudou, os militares passaram a ter como objetivo que o veículo parasse a marcha, sem sucesso.



O jovem iniciou, então, a fuga em alta velocidade e saiu da autoestrada - sentido norte-sul - num nó de acesso a Coimbrões. Percorreu cinco vias de sentido único em contramão e, pelo caminho, colidiu com um táxi que estava estacionado. Ainda galgou um passeio, pelo que furou um dos pneus. Mas o carro só foi imobilizado aquando do acidente com a GNR, às 15h47, na rua do Recanto. "Ouvi as sirenes da polícia e vim à porta. Um dos rapazes saiu do carro e começou logo a correr, o polícia foi atrás dele. O outro ficou e foi colocado no carro da GNR", contou ao CM João Rocha, testemunha.



Os jovens residem em Rio Tinto, Gondomar. O condutor, agora novamente procurado, já é reincidente no crime de condução sem habilitação legal.