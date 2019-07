Fumo dos incêndios em Portugal e anticiclone formam "nuvem" que cobre Extremadura espanhola

O fumo dos incêndios florestais em Portugal e as condições atmosféricas criaram uma "nuvem" que cobria hoje uma boa parte da Extremadura espanhola, informaram os serviços meteorológicos espanhóis.Em declarações à agência espanhola EFE, o delegado territorial da Agência Estatal de Meteorologia (Aemet), Marcelino Núñez, indicou que a "nuvem" era bastante densa em certos locais, como por exemplo em las Vegas Guadiana (Badajoz), provocando mesmo uma descida nas temperaturas locais até quatro graus.Os serviços meteorológicos espanhóis esclareceram, no entanto, que os incêndios deste fim de semana em Portugal não são os únicos responsáveis por este cenário.A situação também se deve a condições atmosféricas de anticiclone e de altas pressões naquela zona geográfica, que combinadas com o fumo potenciam o efeito de "nuvem".A comunidade da Extremadura, que faz fronteira com Portugal, amanheceu hoje coberta pelo fumo proveniente dos incêndios florestais registados este fim de semana no território português.Transportado pelo vento, o fumo foi acompanhado por cinzas e um cheiro a queimado e condicionou os níveis de visibilidade.Segundo a EFE, uma "nuvem" mais densa estava a afetar várias cidades da zona como Badajoz, Cáceres e Mérida.