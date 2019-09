Fumo assusta passageiros em avião da TAP

Viveram-se momentos de pânico, esta sexta-feira de manhã, a bordo de um avião da TAP que partiu do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com destino a Dakar, no Senegal. Poucos minutos depois de ter descolado, fumo espalhou-se pelo habitáculo, devido a um aparente problema no ar condicionado, o que levou ao regresso imediato do Airbus A320 à pista do aeroporto.

A partida do voo 1483 da TAP (numa aeronave batizada com o nome ‘José Régio’) estava marcada para as 09h25. No entanto, devido a um atraso, a mesma ocorreu apenas às 10h16. O avião, que tem uma capacidade de 150 passageiros e seguia quase cheio, levantou para norte. Às 10h22, apenas seis minutos depois da descolagem, um problema grave surgiu a bordo. Fonte oficial da TAP confirmou ao CM que foi detetada uma anomalia no ar condicionado, com a libertação de fumo dentro do habitáculo do avião.

De imediato, os pilotos foram obrigados a dar uma volta de 180 graus, traçando uma rota de regresso ao aeroporto de Lisboa e aterragem por sul, sem sequer libertar combustível. Os Sapadores Bombeiros confirmaram ao CM terem sido chamados e mobilizados cerca de 30 operacionais devido à declaração de estado de emergência Laranja. Não chegaram a intervir. Os serviços de emergência do aeroporto também atuaram. Fonte oficial da TAP confirmou que a aterragem da aeronave decorreu sem sobressaltos. Todos os passageiros saíram sem problemas e seguiram para Dakar noutros voos, descreveu, acrescentando que tudo decorreu com total serenidade e todos os procedimentos de segurança foram cumpridos. Não houve qualquer tipo de pânico a bordo ou necessidade de oxigénio.