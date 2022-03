Fumo intenso obriga à evacuação do restaurante Burger King em Famalicão

O restaurante ‘Burger King’, localizado em Vila Nova de Famalicão, teve que ser evacuado na noite deste sábado depois de se ter detetado um fumo intenso. Terá ocorrido um pequeno foco de incêndio no exaustor, mas quando os bombeiros chegaram ao local já não existiam chamas.



Os clientes foram retirados do espaço, sem que tenha existido registo de qualquer problema. O fumo estava concentrado na zona onde os funcionários preparam as refeições.





Não foi necessário proceder à ventilação do espaço, mas os responsáveis do restaurante decidiram que o mesmo deve permanecer encerrado esta noite para que se faça uma intervenção técnica.

Os bombeiros de Famalicão estiveram no local com sete elementos e duas viaturas. Também a PSP foi acionada.