Fumo intoxica mulher grávida

Vítima foi levada para o Hospital de Alcobaça.

09:01

Uma mulher grávida e o marido, 28 e 29 anos, ficaram este sábado feridos, por inalação de fumos, na sequência de um incêndio que deflagrou na cozinha do apartamento onde residem, em Alcobaça.



A mulher foi para o hospital da cidade.



O incêndio deflagrou à hora de almoço e foi combatido por equipas dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça, que também assistiram as duas vítimas.



Num primeiro momento foram os próprios vizinhos que ajudaram a controlar as chamas, cabendo depois aos bombeiros os trabalhos de rescaldo e ventilação do apartamento.