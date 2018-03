Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionária da Segurança Social do Porto acusada de ficar com mais de 2 mil euros

Arguida está acusada de um crime de peculato.

22:16

O Ministério Público (MP) acusou uma assistente administrativa da Segurança Social do Porto, em funções na Póvoa de Varzim, de se apropriar de 2.162 euros, anunciou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.



Na sua página oficial, a procuradoria adiantou que a arguida, sobre a qual foi deduzida acusação a 16 de fevereiro, está acusada de um crime de peculato.



De acordo com a acusação, citada na nota, a assistente administrativa principal no Centro Distrital de Segurança Social do Porto, em funções no serviço local de atendimento da Póvoa de Varzim, apropriou-se de 2.162 euros relativos a prestações e contribuições entregues por utentes e beneficiários da instituição.



Os factos terão ocorrido entre 09 de maio e 13 de junho de 2016, acrescentou a PGD.



"A arguida recebia dos utentes as quantias devidas à Segurança Social e não registava o seu recebimento na 'Gestão de Tesouraria', ficando com elas e, ao utente, entregava uma segunda via de um recibo de pagamento anterior como se reportado ao efetuado naquela data", sustenta a acusação.