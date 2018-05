Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionária do SEF e advogado corrompidos em Loures

Esquema montado que visava facilitar o atendimento de cidadãos estrangeiros mediante o pagamento de quantias monetárias.

Por J.C.R. | 08:39

Uma investigação do SEF levou a que uma funcionária e um advogado fossem constituídos arguidos por corrupção, auxílio à imigração ilegal, abuso de poder e prevaricação.



Os dois tinham montado um esquema que visava facilitar o atendimento de cidadãos estrangeiros mediante o pagamento de quantias monetárias. O processo corre termos no DIAP de Loures. Ambos os suspeitos estão em liberdade, mas a funcionária do SEF foi suspensa de funções, no âmbito de um processo disciplinar que lhe foi instaurado.