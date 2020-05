Funcionária ferida por aluna sem indemnização

O Tribunal da Relação de Lisboa manteve a decisão de absolver do pagamento de uma indemnização de 100 mil euros os pais do jovem que, em 2013, esfaqueou dois colegas de turma e uma funcionária da Escola Stuart Carvalhais, em Massamá, Sintra.Os desembargadores que redigiram o acórdão consideraram improcedente o recurso da funcionária ferida, mantendo assim a sentença de agosto de 2018, do Tribunal Cível de Sintra.Após a condenação criminal do jovem, em 2014, a dois anos e meio de internamento em regime fechado, com acompanhamento médico, a queixosa avançou para os tribunais.Alegou que a vigilância e controlo dos pais sobre o menor (tinha 15 anos na altura) já não era permanente.