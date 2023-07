Estava acusado de oito crimes de abuso sexual de menores dependentes cometidos em 2021, numa casa de acolhimento de crianças do Porto. Porém, os juízes do Tribunal de S. João Novo entenderam que as duas menores, na altura com 15 e 16 anos, não estavam aos cuidados do arguido, que era auxiliar geral da instituição, e, por isso, condenaram-no a uma pena suspensa por quatro crimes: dois de importunação sexual de menores e dois de coação sexual agravada. Apanhou 2 anos e 4 meses.









O arguido, de 54 anos, foi ainda sentenciado a uma pena acessória pelo período de seis anos de proibição de exercer funções no setor público ou privado em que possa contactar com menores. Esta decisão vai constar do registo criminal.

O funcionário da casa de acolhimento dava palmadas no rabo das menores, agarrava-as, encostava o seu corpo ao delas e acariciava-as, deslizando as suas mãos pelas coxas, seios e virilhas das vítimas - algumas das vezes por cima da roupa. Os crimes ocorriam na cozinha, junto do fogão onde uma das vítimas estava a confecionar um bolo, no refeitório, junto do vão das escadas do edifício, à porta do salão polivalente, à porta da secretaria e até no quarto em que uma delas dormia. Num dos casos, o agressor nem se importou de estar no local uma cozinheira, que não se apercebeu de nada.