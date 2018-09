Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funeral de irmã de Djaló realiza-se na quinta-feira

Açucena morreu na sequência de um atropelamento na Moita. Tinha 17 anos.

08:34

O funeral de Açucena Patrícia, irmã de Yannick Djaló, realiza-se esta quinta-feira no cemitério da Moita. O futebolista chegou esta terça-feira de madrugada a Portugal e foi o próprio a revelar a data da realização das cerimónias fúnebres.



O velório acontece esta quarta-feira ao final da tarde.



Recorde-se que Açucena Patrícia, jovem de apenas 17 anos, morreu atropelada nas Festas da Moita quando regressava a casa com um grupo de amigos. A vítima ainda foi levada para o hospital mas não resistiu aos ferimentos.



Abel Fragoso, de 21 anos, autor do atropelamento mortal, foi levado ao juiz e ficou sujeito a prisão preventiva. Está a aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional do Montijo.