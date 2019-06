Realiza-se esta sexta-feira às 18h45, na igreja matriz de Louriçal, no concelho de Pombal, o funeral de Marina Barroca, de 33 anos, que morreu na madrugada de quarta-feira no IC8, em Ansião, na sequência do despiste do carro em que seguia.



Marina Barroca era muito ativa na promoção do desporto e bem-estar em associações de Pombal e de Ansião.

