Despiste fatal para mulher de 33 anos em Ansião

Mariana Barroca, de 33 anos, morreu esta quarta-feira de madrugada, após o despiste do carro em que seguia, no IC8 perto do cruzamento do Mogadouro, em Ansião. O carro saiu da via e foi embater contra um poste. O alerta foi dado às 05h32.Para o local foram mobilizados 13 operacionais dos bombeiros de Ansião, que encontraram Mariana inconsciente e tentaram manobras de reanimação, mas sem sucesso. No socorro estiveram ainda a ambulância de Suporte Imediato de Vida e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM. A GNR investiga o acidente.A vítima mortal era do Casal da Rola, Pombal. Era muita ativa no meio associativo dos concelhos de Pombal e Ansião. Nas redes sociais são muitas as mensagens de pesar.