Funk e carrosséis levam movida à Feira de Março

Autarquia de Aveiro investe mais de 400 mil euros para ampliar Parque de Feiras e Exposições.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:57

Apesar da forte fidelização à Feira de Março, o fator novidade é "sempre importante" para atrair visitantes. Por isso, a organização deste evento, que decorrerá entre o dia 24 deste mês e 25 de abril, anunciou já os nomes dos cabeças de cartaz da edição deste ano, entre os quais Mc Kevinho, cantor brasileiro de funk responsável pelo êxito ‘Olha a explosão’, que atua no dia 30. Ao longo dos 33 dias do evento, são esperados 700 mil visitantes.



Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, quer expandir a Feira de Março e já anunciou que a autarquia vai adquirir os terrenos adjacentes ao Parque de Feiras e Exposições, onde decorre o evento, para o ampliar. "Vamos investir mais de 400 mil euros para qualificar o edificado e comprar terrenos. Não temos condições para mais de 20 mil pessoas por dia e queremos chegar aos 70 mil", referiu o autarca. A revisão do Plano Diretor Municipal incluirá uma "alteração profunda" ao estudo urbanístico do local.



Este ano, a Feira de Março integra 230 empresas, com 180 expositores nos dois pavilhões e no exterior, e 50 divertimentos, incluindo carrosséis. Além de MC Kevinho, vão subir ao palco vários nomes de casta portuguesa, como David Fonseca (dia 7), Agir (dia 21), Emanuel (dia 20), Nel Monteiro (dia 2), Raquel Tavares (dia 13) e os The Gift (dia 14). As entradas naquela que é considerada a maior montra económica da região de Aveiro só são pagas em dias de concertos.



De acordo com dados revelados pela autarquia, 15% dos participantes vão à Feira de Março pela primeira vez. A organização prevê uma receita de cerca de 750 mil euros.