Futebolista agredido por ex-concorrente de 'Love on Top' faz queixa

André Leão já terá mostrado vontade de avançar para a Justiça com uma queixa-crime contra Rui Rodrigues.

Por Miguel Curado | 09:07

André Leão, o futebolista de 23 anos que acusa Rui Rodrigues, ex-concorrente do reality show da TVI ‘Love on Top’ de ser um dos autores da brutal agressão à porta da discoteca Dock’s, em Lisboa, e que chegou a deixá-lo em coma, vai queixar-se na justiça.



Apesar de ainda estar internado no Hospital de São Francisco Xavier, onde chegou na manhã de 28 de fevereiro com coágulos de sangue no cérebro, o que levou os médicos a induzir-lhe o coma, André Leão tem registado melhorias.



"Ele já fala e recebe visitas de familiares e amigos", disse ao CM Vítor Soares, vice-presidente do Clube Atlético Cultural da Pontinha, clube no qual o futebolista joga. Segundo o dirigente, o jovem poderá ter alta clínica em breve.



André Leão já terá mostrado vontade de avançar para a Justiça com uma queixa-crime contra Rui Rodrigues. Este é, tal como o CM noticiou na altura, o único agressor identificado junto da PSP por um amigo do futebolista, que se deslocou a uma esquadra para apresentar queixa.