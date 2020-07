Gabinete de Prevenção e Acidentes Ferroviários vai investigar acidente com alfa pendular em Soure

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) vai investigar o descarrilamento do Alfa Pendular ocorrido esta sexta-feira, em Soure, distrito de Coimbra, que causou, pelo menos, dois mortos.

Fonte do GPIAAF disse à agência Lusa que a equipa de investigação já está a caminho do local para dar início às investigações e apurar as circunstâncias em que se deu o acidente.

Há pelo menos dois mortos e 50 feridos, sete dos quais em estado grave.



A composição vinha de Lisboa com destino a Braga e tinha 280 passageiros a bordo. Mais de 150 operacionais e 59 viaturas estão no local. O comboio embateu contra uma dresina de manutenção de via.