Gang ataca mais dois taxistas em Oeiras

Grupo fugiu com dinheiro e com o telemóvel das vítimas.

O gang que no último mês assaltou perto de duas dezenas de taxistas nos concelhos de Oeiras e Cascais fez mais duas vítimas durante a noite de sábado e a madrugada de domingo.



De acordo com colegas das vítimas, desta vez, os dois casos ocorreram em Oeiras, mas o esquema usado foi o mesmo. O grupo, composto por pelo menos quatro homens, pediu um táxi por telefone. Quando a viatura chegou, entraram no carro, manietaram e agrediram os motoristas. Nos dois casos, fugiram com dinheiro e o telemóvel das vítimas.



Ambos os roubos foram participados à PSP.