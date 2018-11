Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang furta para corridas ilegais em Lisboa

Detidos recebiam encomendas de peças de automóveis.

Por Miguel Curado | 08:55

O núcleo duro do gang fazia a vida no bairro de Santa Filomena, na Amadora. Mas os crimes eram em toda a Grande Lisboa. Alguns suspeitos, mecânicos, recebiam encomendas para peças de viaturas, de praticantes de ‘street racing’ (corridas ilegais de carros).



O resto do grupo furtava um modelo de viatura igual, ou parecido, com o do cliente, que depois era desmontado para a retirada da peça desejada.



Há sete meses que o Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Sintra vigiava este grupo, e na segunda-feira avançou para a operação Sintra Transformers, com 40 buscas domiciliárias a oficinas e a sucatas, e 21 em viaturas.



Treze pessoas foram detidas por suspeitas de furtos qualificados e um por posse de droga. O CM sabe que um dos detidos por furto foi apanhado em flagrante e escutado a receber uma encomenda para o furto de um Volkswagen Golf. Foi detido momentos depois de ter consumado o crime. A viatura foi devolvida à dona.



Uma outra vertente da atividade do gang consistia em colocar à venda, em sites online, peças de carros furtados. A GNR de Sintra detetou vários desses negócios.



Foram apreendidos 17 carros, 4 motos, 78 peças de automóveis, 20 documentos de carros, 13 jantes com pneus, 30 doses de haxixe, uma pistola, 5 facas, 46 telemóveis, 5 computadores portáteis, três tablets e 980 euros.



A operação da GNR permitiu ainda apreender seis cães e detetar infrações ambientais nas sucateiras revistadas. Os detidos estavam esta terça-feira à tarde a ser interrogados.