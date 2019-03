Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang mascara-se para disfarçar roubo armado em supermercado

Três homens usaram disfarces para invadir supermercado, sequestrar e amarrar cinco funcionários de estabelecimento em Cascais.

Por João Tavares | 09:59

Estavam vestidos como foliões, todos disfarçados com máscaras e cabeleiras loiras, mas os três homens não iam para qualquer festa de Carnaval.



Aproveitaram esta época festiva para esconder a identidade sem levantar grandes suspeitas na rua, com o objetivo de atacarem à mão armada um supermercado Aldi na Amoreira, Cascais. E conseguiram fugir com aproximadamente dez mil euros, sendo agora procurados pelas autoridades policiais.



A ajudar ao disfarce estavam ainda três pistolas – cuja autenticidade é desconhecida –, que foram usadas pelo gang para ameaçar os cinco funcionários, que, às 23h00 de domingo, ainda se encontravam a trabalhar.



O espaço já tinha encerrado ao público quando os assaltantes entraram e surpreenderam as vítimas. Estas foram levadas para uma sala, amarradas, ficando impotentes para travar a ação dos assaltantes. Foi então que os mascarados se dirigiram às caixas registadoras e a um cofre num escritório, apoderando-se de 10 mil euros. Fugiram depois para parte incerta.



Umas das cinco vítimas conseguiu soltar-se e dar o alerta por telemóvel à GNR de Alcabideche. A Judiciária investiga.



GNR recebe alerta e bloqueia estradas

Uma das vítimas conseguiu soltar-se das cordas e deu o alerta à GNR. Os militares do destacamento de Alcabideche, ao perceberem que se tinha tratado de um assalto à mão armada, tentaram intercetar os ladrões, colocando patrulhas em locais estratégicos das imediações do supermercado.



Contudo, não conseguiram localizar nenhuma viatura ou pessoa suspeita. Por se tratar de um assalto armado, a investigação passou para a PJ.