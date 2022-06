Uma vaga de assaltos está a deixar os empresários da zona industrial de Oiã, em Oliveira do Bairro, em pânico. Um grupo de quatro homens assaltou, no fim de semana, duas empresas. Das oficinas da Imagem Lilás, roubaram um cofre de grandes dimensões com cerca de dez mil euros. O grupo abriu um buraco na parede dos escritórios, no primeiro andar, para conseguir retirar o cofre.









Ver comentários