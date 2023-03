Gangue que sequestrou e agrediu traficante de droga fica impedido de entrar em Braga

O tribunal de Guimarães libertou os quatro jovens detidos na terça-feira pela PJ de Braga, suspeitos de terem sequestrado durante várias horas um traficante de droga , a quem agrediram violentamente para roubar uma placa com 125 gramas de haxixe.Dois dos arguidos, que residem em Barcelos e na Póvoa de Varzim, estão proibidos de entrar em Braga.Os quatro, cujas idades variam entre os 17 e os 32 anos, estão proibidos de contactar entre si e com a vítima.A juíza, que esta quarta-feira os ouviu no tribunal de Guimarães, decretou ainda que todos têm que se apresentar na polícia às quartas e aos sábados.O gangue está indiciado pelos crimes de sequestro, roubo agravado e ofensas à integridade física, por na madrugada do dia 2 de fevereiro ter forçado um traficante a entrar num carro, na zona da universidade do Minho e o terem levado para a zona do Picoto, onde foi agredido durante várias horas.Os quatro suspeitos, dois com antecedentes criminais, foram detidos na terça-feira pela PJ de Braga.