Gangue rouba 18 esquentadores

Por M.C. | 09:01

Quatro homens, entre os 17 e os 54 anos, foram detidos em flagrante pela GNR de Santiago do Cacém, na quarta-feira, por furto no interior de uma casa na localidade de São Francisco da Serra. O gangue tinha na sua posse 18 esquentadores, que se presume terem sido furtados.



As detenções ocorreram depois de uma denúncia de testemunhas. Além dos esquentadores, a GNR apreendeu aos detidos 1 carro, 480 euros, 2 telemóveis, ferramentas, varões em cobre e peças de metal. Os 4 homens foram constituídos arguidos e libertados para se apresentarem esta sexta-feira a tribunal.