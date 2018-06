Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso gangue suspeito de assaltar autarca

PJ de Lisboa e GNR de Alcabideche prendem sete jovens, o mais novo com apenas 15 anos.

08:52

Uma megaoperação da GNR e da Polícia Judiciária, permitiu esta quarta-feira desmantelar um gangue de sete jovens (entre os 15 e os 19 anos), suspeitos de uma vaga de assaltos violentos na zona de Cascais. Entre os crimes estará o roubo ao vereador do PS João Ruivo, ocorrido na madrugada de 17 de abril.



O desmantelamento do grupo começou segunda-feira. O operacional mais jovem do gangue, um rapaz de 15 anos, foi preso pela GNR de Alcabideche, Cascais. O menor, com extenso cadastro, já foi detido várias vezes.



Ao que o CM apurou, já fugiu de um posto da GNR, de um tribunal, e até de um colégio de inserção. É suspeito de pelo menos 7 assaltos com faca, sozinho ou em coautoria, a taxistas da zona de Alcabideche. O tribunal de menores de Cascais ordenou o seu internamento num colégio de regime fechado, na zona do Porto.



Esta detenção acelerou a emissão de mandados de captura para os outros seis membros do gangue, que foram cumpridos ontem de manhã. A PJ de Lisboa juntou-se à GNR de Alcabideche nas detenções, já que investigava os crimes do grupo cometidos com arma de fogo.



Uma destas situações será o assalto ao vereador do PS da Câmara de Cascais, João Ruivo. O autarca e um amigo foram atacados quando entravam numa viatura, após um jantar ocorrido perto do ALDI da Amoreira, Cascais. Uma célula do gangue agora desfeito apontou-lhes uma arma de fogo e roubou-lhes os bens pessoais.



A PJ e a GNR devem divulgar esta quinta-feira mais informações sobre a operação.



Três menores

Entre os sete detidos da operação estão três menores. Após a detenção do primeiro, de 15 anos, segunda- -feira, a GNR e a PSP apanharam mais dois (de 16 e 17 anos). São suspeitos de vários crimes.



Taxistas

Ao que o CM apurou, a maioria dos assaltos imputados ao gang agora desmantelado teve taxistas como alvo. Os motoristas eram ameaçados ou coagidos a entregarem os bens pessoais.



Violência gratuita

O membro mais novo do gang, de apenas 15 anos, estava referenciado pela violência gratuita contra as vítimas. Em várias situações, o menor agrediu as vítimas após roubar os bens.