Garrafa de gás explode e fere homem que tentava apagar incêndio em casa

Um homem de 67 anos teve que ser assistido no Hospital de Barcelos, na madrugada desta segunda-feira, depois de ter sido atingido por estilhaços de uma garrafa de gás que explodiu durante um incêndio no anexo da casa onde vive, em Vila Chã, no concelho de Esposende. O anexo ardeu na totalidade e o fogo ainda se propagou à moradia, que sofreu danos.

O alerta para o incêndio foi dado às 01h10, pelo dono da casa, que acordou com o barulho das explosões no anexo agrícola. Deu o alerta aos bombeiros e quando estava no local, foi atingido por estilhaços de outra explosão de uma garrafa de gás. A vítima teve que ser assistida no local e foi depois levada ao Hospital.

No local estiveram 14 elementos dos Bombeiros Voluntários de Esposende com cinco veículos e a GNR.