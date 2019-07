Gasta mil euros na noite em que morreu num bar de alterne

O homem de 78 anos que no passado fim de semana morreu num bar de alterne na aldeia da Vermelha, Cadaval, gastou mais de mil euros durante as horas em que esteve no estabelecimento. E perdeu a vida depois de se sentir mal enquanto mantinha relações sexuais com uma mulher que ali trabalhava.

Segundo o CM apurou junto de fontes policiais, a vítima era cliente habitual do bar Red Night, localizado no centro da pequena localidade. E por isso ningué...

