Gato resgatado de poço em Silves

Um gato foi resgatado ontem, ao início da tarde, pela Equipa de Combate a Incêndios dos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines que se encontra pré-posicionada em São Marcos da Serra, Silves.O alerta foi dado pelas 13h10. Cinco operacionais, com o apoio de uma viatura, conseguiram resgatar o animal que caíra a um poço com cerca de 20 metros de profundidade e que tinha cerca de quatro metros de água."O gatinho tinha-se acolhido num buraco e foi resgatado com sucesso e entregue ao dono", revelou aoJoaquim Gonçalves, comandante dos bombeiros de Messines.