Os Bombeiros de Baião resgataram, este sábado de manhã, um gato que estava no topo de uma árvore e não conseguia descer, no lugar do Pinheiro, em Campelo, Baião.



O momento foi registado em vídeo na página de Facebook dos bombeiros.





Na publicação, a corporação informa que ainda ninguém procurou o animal, mas acreditam os Bombeiros que tem dono."O gato tem coleira, está bem tratado, o dono do mesmo que se faça deslocar até as nossas instalações para o gato regressar até sua casa", escreve a corporação.