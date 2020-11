GNR acaba com dois casamentos e dispersa mais de 300 pessoas no Algarve durante recolher obrigatório

A GNR acabou com as festas de dois casamentos e com uma festa de aniversário que docorriam este sábado em locais distintos,

310 pessoas que desrespeitavam as normas para o combate à pandemia de Covid-19.



Em Albufeira, os militares da Guarda detetaram vários ajuntamentos de pessoas vestidas a rigor para uma cerimónia e apuraram que estava a decorrer uma festa de casamento num hotel, onde estavam cerca de 150 pessoas. Foi dada indicação às pessoas para saírem do local, informa a Guarda Nacional Republicana em comunicado.





Em Faro, os militares da GNR receberam uma denúncia de música alta no início da noite. Quando se deslocaram ao local, aperceberam-se que decorria uma festa de aniversário com 100 pessoas. A GNR acabou com o evento e desmobilizou os convidados.





Recorde que este fim de semana estava em vigor o recolhimento obrigatório para travar o contágio do novo coronavírus.