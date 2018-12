Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR ameaça processar autor do vídeo das agressões a formandos

Alferes, autor das imagens e primo de formando agredido, foi intimidado. Ministro nada sabia do caso.

Por Magali Pinto e Miguel Curado | 01:30

O jovem formando da GNR pediu ao primo, um alferes, que o filmasse durante o exercício de combate contra o ‘Red Man’ – formador –, no curso de bastão extensível. Seguiu-se um espancamento, de dois minutos, com socos e pontapés no rosto.



A vítima teve de ser hospitalizada, transferida de Portalegre para São José, em Lisboa, com uma lesão nos olhos. O primo foi ameaçado com um processo disciplinar na GNR caso divulgasse o vídeo.



Mas o mesmo vídeo, a que o CM e a CMTV tiveram acesso, já foi remetido ao Ministério Público. O alferes, primo da vítima, na sequência das agressões envolveu-se em agressões com o formador, também alferes, numa camarata no Centro de Formação de Portalegre.



Tudo isto se passou na primeira semana de novembro – há pelo menos dez agressões a formandos agora identificadas – sem que nenhum dos casos fosse denunciado à tutela ou à Justiça.



"Não é admissível a demora na notificação de factos relevantes como estes", disse ontem o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. E o diretor do centro de formação da GNR, em Portalegre, coronel Mário Ramos, acabou por ser exonerado pelo comando-geral.



No vídeo ontem divulgado vê-se que os formandos são colocados ao centro sem qualquer proteção e apenas com um bastão de borracha. Enfrentam as investidas do formador, todo ele equipado com um fato de proteção, capacete e luvas. E é neste contexto que têm de lutar com o ‘Red Man’, que lhes vai desferindo uma série de murros e pontapés por todo o corpo.



No vídeo divulgado vê-se que o formando cai mais do que uma vez, enquanto se ouvem vários gritos de incentivo à violência. O jovem teve de ser depois levado para o hospital.



"Formação passa por desinvestimento"

As associações socioprofissionais da GNR são bastante críticas com a ação dos formadores destacados para o curso de formação de guardas.



César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da GNR, realça que o responsável filmado a agredir o aluno no vídeo que a CMTV e o CM divulgaram, bem como os formadores de outros módulos que integram a formação de guardas, "são alferes que têm pouca experiência".



"A Escola da GNR já teve uma bolsa de formadores, que foi sendo esvaziada com as passagens à reserva e à reforma", explicou César Nogueira. Quanto a José Lopes, presidente da Associação de Sargentos, considera que "a formação na GNR passa por um desinvestimento".



"Desde 2010, com a perda de suplementos de escala, os formadores deixaram de considerar a profissão atrativa", concluiu o responsável.



Alunos agredidos assistidos por gastrenterite

Os 10 alunos do curso de formação de guardas que agora acusam os formadores de agressores foram diagnosticados com gastrenterite entre o final de outubro e o início de novembro. "Nunca se soube o foco da doença", diz César Nogueira, da APG/GNR.



Ministro diz que ficou "desagradavelmente surpreendido"

O ministro da Administração Interna disse ontem não ter ainda visto as imagens da sessão em que ocorreram as agressões, mas admitiu ter ficado "desagradavelmente surpreendido", garantindo que "as imagens que estão a passar são históricas, não são do curso em causa".



PORMENORES

Marcelo informado

"Penso que o que havia a fazer, o senhor ministro da Administração Interna fez e o que não pode correr por via administrativa, eventualmente, se for caso disso, correrá por via judicial", afirmou o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa foi informado do caso domingo.



Cristas exige respeito

A líder do CDS, Assunção Cristas, afirmou esperar o apuramento "de todas as responsabilidades". Admitiu que os treinos "têm de ser difíceis senão, quando forem para a rua, estamos a por em causa segurança dos agentes", mas "no respeito máximo pela integridade física".



Vários inquéritos

Há um inquérito no Ministério Público, outro na Inspeção-Geral da Administração Interna (pedido pelo ministro da Administração Interna) e um na GNR.