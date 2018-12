Imagens mostram agressões a formandos da GNR durante curso

Um dos dez alunos do 40º curso de formação de guardas da GNR, a decorrer na Escola de Portalegre, que se queixam de agressões no módulo de formação de bastão extensível – conhecido como ‘Red Man’ –, vai ficar com uma lesão permanente num olho Apesar da violência das lesões que sofreram (dedos fraturados e luxações diversas), os formandos sabem que já existiram situações semelhantes noutros cursos. No entanto, além dos inquéritos abertos pela GNR e Inspeção-Geral da Administração Interna, o Ministério Público já abriu um inquérito de origem criminal às agressões.O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, adiantou que o pedido de despedimento do comandante do Centro de Formação de Portalegre da GNR já foi aceite. "Não é inadmissível a demora na notificação de factos relevantes e a GNR facultará todas as imagens que são sempre divulgadas nas ações de formação", disse.