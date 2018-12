Treino em curso da GNR acaba com 10 guardas hospitalizados

Cerca de uma dezena de recrutas do 40.º curso do Centro de Formação da GNR, em Portalegre, sofreram graves lesões.

10:52

Cerca de 10 guardas provisórios do 40º curso do Centro de Formação da GNR, em Portalegre, sofreram graves lesões e traumatismos durante o módulo "curso de bastão extensível", entre o dia um de outubro e nove de novembro. De acordo com a imprensa deste domingo, um formador – apelidado de "Red Man", ou "homem vermelho" – terá espancado e humilhado os recrutas, deixando alguns sem sentidos e com lesões oculares, correndo o risco de perder a visão.

A ação de formação ocorre com o formador armado com luvas de boxe, chumaços, caneleiras e capacete protetor enquanto os guardas se apresentam apenas de calças e t-shirt, sem qualquer tipo de proteção e com apenas um bastão de plástico (PVC) revestido a esponja ou borracha.

Segundo a imprensa deste domingo, alguns dos recrutas foram mesmo assistidos e operados no Hospital São José, em Lisboa, correndo o risco de não concluir o curso de formação e, assim, não assumirem em definitivo a profissão.

O curso de formação da GNR, que termina no próximo dia 14 de Dezembro, integra 599 alistados divididos em pelotões, cada um com 35 a 40 recrutas.



Durante o "curso de bastão extensível", cada guarda provisório tem de controlar o formador durante dois minutos e depois esperar que todos os elementos do pelotão terminem o exercício.