GNR apanha 40 pessoas a furtar energia perto de Coruche

A GNR de Coruche identificou 40 homens e mulheres residentes num bairro na aldeia de Azervadinha, a cerca de 10 quilómetros de Coruche, por suspeitas de furto de energia à EDP através de ligações clandestinas.Nesta operação, que decorreu na segunda-feira, os militares deram cumprimento a 22 mandados de buscas domiciliárias emitidos à ordem de um processo que corre no Ministério Público do Tribunal de Coruche.Em quase todas estas habitações, segundo oconseguiu apurar, foram encontradas ligações ilegais a equipamentos de rede pública de distribuição de energia, o que significava que os residentes tinham as suas casas abastecidas de eletricidade sem o respetivo pagamento mensal dos consumos.A Guarda recuperou ainda um total de 1250 metros de cabo elétrico que servia para fazer as ligações clandestinas, e que foi apreendido e transportado para o posto de Coruche.Esta operação, que contou com o reforço do Destacamento de Intervenção de Santarém, foi o culminar de uma investigação da GNR que teve início num elevado número de denúncias por furto de energia apresentadas pela EDP Distribuição.As queixas da empresa tinham por alvo este aglomerado de casas na Azervadinha, mas há outros locais referenciados pelo mesmo tipo de crime no concelho de Coruche, pelo que as investigações vão prosseguir na tentativa de perceber qual a dimensão do problema.