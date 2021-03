GNR apanha jovens que roubavam bicicletas, modificavam-nas e colocavam-nas à venda na Internet

Dois homens, de 18 e 21 anos, foram detidos por furto de bicicletas, em Maia e Vila do Conde, concelhos de Matosinhos.No decorrer de uma investigação por furtos de bicicletas e de um ciclomotor de garagens, os militares da Guarda detiveram estes dois jovens, em flagrante, ao fazerem uso do ciclomotor roubado. Os detidos, organizados em rede, armazenavam os produtos que roubavam e trocavam peças entre as bicicletas e os ciclomotores e colocavam-nos à venda em plataformas digitais, para que não existisse hipótese de serem conhecidos pelos devidos proprietários.Durante uma busca domiciliária a GNR de Matosinhos apreendeu um ciclomotor e cinco bicicletas furtadas.Os bens recuperados acabaram por ser entregues aos legítimos proprietários.Ambos os detidos já tinham antecedentes criminais e foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal de Vila do Conde.