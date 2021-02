GNR apanha prostitutas e clientes em apartamento de Guimarães

A GNR encontrou prostitutas e clientes num apartamento em Caldas das Taipas, Guimarães.



A situação ocorreu na sexta-feira.





Os militares receberam uma denúncia anónima, que dava conta que o espaço dedicava-se à prática da prostituição. Já no local foram identificadas duas mulheres, bem como o dono do apartamento.São suspeitos do crime de lenocínio e os factos foram por isso remetidos ao Ministério Público.No local foram ainda apanhados três clientes, que foram multados por estarem a violar dever geral de recolhimento.