GNR apreende 100 quilos de lagostim-vermelho em Elvas e identifica casal

Um total de 100 quilos de lagostim-vermelho-do-Louisiana foram apreendidos pela GNR no concelho de Elvas (Portalegre), por pesca não autorizada, tendo os militares identificado o casal suspeito da infração, revelou hoje a força de segurança.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Portalegre da GNR disse que o lagostim-vermelho-do-Louisiana (Procambarus clarkii) foi apreendido através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Elvas, na terça-feira, por pesca em local não autorizado.

"No decorrer de uma fiscalização direcionada para a pesca profissional, os elementos do NPA fiscalizaram um casal que se encontrava num local não autorizado para pescar, o que resultou na apreensão de 100 quilos" desta espécie, assim como de "22 covos e três balanças", explicou a Guarda.

Os militares identificaram este homem, de 41 anos, e esta mulher, de 39, e elaboram o respetivo auto de contraordenação, "cuja coima pode atingir um valor de 50 mil euros".

Os factos foram remetidos para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

A ação policial contou com a colaboração do veterinário municipal, acrescentou ainda a GNR, no comunicado.