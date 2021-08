GNR apreende 40 carros alterados utilizados em corridas ilegais

A GNR de Setúbal apreendeu 40 viaturas alteradas e a circularem na via pública sem as devidas condições de segurança.



A apreensão ocorreu entre os dias 2 e 6 de agosto durante uma operação de fiscalização rodoviária sobre o cumprimento de regras, nomedadamente na prática de transformações em veículos designados pelas autoridades como "veículos participantes em corridas ilegais".





De acordo com um comunicado da GNR, foram apreendidos 39 veículos "por alterações às caraterísticas construtivas" e um veículo "por circulação na via pública sem reunir condições de segurança para o efeito".As autoridades elaboraram ainda um auto de contraordenação por introdução irregular no consumo de um veículo.