GNR apreende cerca de mil bicos de cracas na ilha do Pico

O Comando Territorial da GNR dos Açores, através do Posto Territorial de São Roque do Pico, na ilha do Pico, apreendeu cerca de mil bicos de cracas, identificou um homem e apreendeu material utilizado na sua captura.

Segundo um comunicado da GNR esta segunda-feira enviado à agência Lusa, no sábado, no decorrer do patrulhamento realizado no âmbito da vigilância da costa e controlo costeiro, "foi detetado um homem a exercer a apanha de cracas ['Megabalanus Azoricos'], na zona costeira da freguesia da Candelária, no concelho da Madalena, pelo que se procedeu à sua fiscalização".

"No decurso da fiscalização, os militares verificaram que o suspeito tinha em sua posse cerca de mil bicos de cracas, quantidade superior ao legalmente permitido (quarenta exemplares/bicos por dia/praticante), o que motivou a sua apreensão e também do material utilizado na sua captura", adiantou a fonte.

De acordo com a GNR, da ação resultou a identificação de um homem, de 52 anos, e a elaboração de um auto de contraordenação, punível com coima até 3.500 euros.

"As cracas apreendidas foram entregues a uma instituição de solidariedade social local, após verificação higiossanitária por médico veterinário", indicou.

A GNR relembra na nota que os recursos marítimos "devem ser explorados de modo a garantir, a longo prazo, a sustentabilidade ambiental, económica e social da pescaria, dentro de uma abordagem de precaução, definida com base nos dados científicos disponíveis, procurando-se simultaneamente assegurar os rendimentos da pesca aos seus profissionais".