GNR apreende cerca de quatro mil artigos de vestuário contrafeito em Estarreja

A Unidade de Controlo Costeiro apreendeu, esta quinta-feira, mais de 3900 peças de vestuário contrafeito, em Estarreja, no valor de 73 415 euros.



Em comunicado a GNR explica que a apreensão aconteceu no decorrer de uma ação de fiscalização com o objetivo de controlar o trânsito de mercadorias.





"Os militares abordaram uma viatura que transportava diversa mercadoria no seu interior e verificou que a mesma ostentava marcas cuja qualidade não correspondia aos padrões originais, encontrando-se desprovida de qualquer documentação", diz a Guarda Nacional Republicana, em comunicado.Na ação, foi constituído arguido um homem de 45 anos. Os factos foram remetidos para o Tribunal de Estarreja.A GNR recorda ainda que o objetivo deste tipo de ações é garantir o cumprimento "dos direitos de propriedade industrial" e visa essencialmente o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos.