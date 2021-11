GNR apreende mais de duas toneladas de biqueirão no porto de pesca de Matosinhos

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu esta terça-feira 2.250 quilos de biqueirão ('Engraulis encrasicolus') no porto de pesca de Matosinhos, no distrito do Porto, informou aquela força de segurança.

A apreensão decorreu no âmbito de uma ação de fiscalização neste porto de pesca, tendo os militares verificado que uma embarcação tinha efetuado a captura de biqueirão excedendo o limite diário de captura, culminando na apreensão do excedente, referiu a GNR, em comunicado.

Nesta sequência, esta força policial identificou o mestre da embarcação de pesca, um homem de 48 anos, e elaborou o respetivo auto de contraordenação, cuja coima tem um valor máximo de 37.500 euros.

"A GNR relembra que os recursos marítimos devem ser explorados de modo a garantir, a longo prazo, a sustentabilidade ambiental, económica e social da pescaria, dentro de uma abordagem de precaução, definida com base nos dados científicos disponíveis, procurando-se simultaneamente assegurar os rendimentos da pesca aos seus profissionais", concluiu.