GNR apreende mais de tonelada e meia de biqueirão no porto de Matosinhos

A GNR apreendeu esta terça-feira 1.755 quilogramas de biqueirão no porto de pesca de Matosinhos, distrito do Porto, avaliado em mais de 7.000 euros, anunciou esta força de segurança.

"No âmbito de uma ação de fiscalização destinada ao controlo do cumprimento das regras de descarga, transporte, comercialização e regime de primeira venda de pescado fresco, os militares da Guarda detetaram seis dornas que continham no seu interior 1.755 quilos de biqueirão, resultando na elaboração de um auto de contraordenação por falta de rastreabilidade", explica a GNR, em comunicado.

A GNR sublinha que esta infração é punida com uma coima máxima de 25.000 euros, acrescentando que "o pescado apreendido foi sujeito a verificação higiossanitária e doado a várias instituições de solidariedade social da região Norte".

A ação esteve a cargo da Unidade de Controlo Costeiro, através do Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos.

A GNR alerta que "o cumprimento das normas e condições de comercialização de captura das espécies é fundamental para a conservação da biodiversidade".